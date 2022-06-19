Рада обратилась к странам ЕС с призывом предоставить Украине статус кандидата

Верховная рада сегодня, 19 июня проголосовала за постановление об обращении к странам ЕС с призывом поддержать Украину в предоставлении статуса кандидата в Евросоюз. Решение принято единогласно, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Парламент единогласно всеми фракциями и группами поддержал обращение (7471) до стран Евросоюза о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС! За - 315" , - написал нардеп.

Согласно пояснительной записке, документ направлен на обращение к национальным парламентам и правительствам государств-членов ЕС, а также институтов ЕС с призывами:

поддержать стремление Украины о признании ее европейской перспективы,

уделить особое внимание продовольственной безопасности и принять необходимые меры для деблокады украинских портов,

расследовать и наказать виновных за военные преступления,

увеличить приобретение и поставки оружия Украине,

ввести 7-й пакет санкций ЕС, усиливая жесткий санкционный давление на Россию и Беларусь, уделяя особое внимание полном эмбарго на ввоз важнейших товаров российского экспорта,

запретить российское судоходство, логистику и доступ к портам на территории государств-членов ЕС.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.