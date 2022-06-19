В Киев прибыл спецпредставитель ЕС по правам человека

В воскресенье, 19 июня, в Киев с рабочим визитом прибыл специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор. Он намерен продемонстрировать солидарность ЕС с Украиной, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине в Twitter.

"В начале российской агрессии я встретился с беженцами на польской границе, сейчас я совершаю путешествие их путем в обратном направлении, чтобы своими глазами увидеть, как российская агрессия нарушает права человека, пообщаться с обычными людьми и представителями власти" , - сказал Гилмор по прибытию в украинскую столицу.