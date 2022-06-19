Рада запретила российскую музыку в медиа и общественных местах

Верховная Рада запретила российскую музыку в медиапространстве и общественных местах, сообщает Новое время.

Об этом заявил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

Такое решение поддержали 303 парламентария. В тексте закона указано, что запрет в Украине по воспроизведению аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов РФ будет действовать до освобождения всех оккупированных страной-агрессором территорий. Она распространяется на радио, телевидение, развлекательные заведения, общественный транспорт (коммунальных и частных перевозчиков), учебные заведения, культуры и отдыха, кинотеатры и т.д.

Также 306 депутатов выступили за запрет импорта и распространения книг и другой издательской продукции из России, временно оккупированных ею территорий Украины и Беларуси.