Польша поддержала Украину и выступила против переноса Евровидение 2023

В Польше выступили против решения организаторов Евровидение 2023 перенести проведение конкурса в другую страну и забрать это право у Украины. Министерство культуры и национального наследия, а также руководство национального канала TVP опубликовали совместное заявление и обращение к ЕМС, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Как говорится в совместном заявлении культурных деятелей Польши, общественный вещатель имеет право организовать конкурс. Они выступили в поддержку Украины и выразили сожаление по поводу решения отобрать право на организацию Евровидение-2023.

"Министр культуры и национального наследия Республики Польша и правление Польского телевидения выражают сожаление, что Европейский языковой союз самовольно отобрал у украинского общественного вещателя право на организацию песенного конкурса Евровидение в 2023 году и начал переговоры по организации этого мероприятия с британским BBC" , - сказано в заявлении.

Также в Польше поддерживают желание Украины провести переговоры с организаторами Евровидение.

"Мы заверяем вас в нашей постоянной поддержке украинского общественного вещателя в поиске такой организационной модели для конкурса Евровидения-2023 в следующем году, которая будет учитывать, как наибольшую долю украинских создателей и продюсеров, а также аудиторию из этой страны" , - говорится в заявлении.

Совместное обращение подписали вице-премьер-министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский, председатель и член правления TVP Яцек Курский и Матеуш Матышкович.