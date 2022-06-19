Шкарлет: только две школы из 60 согласились работать с оккупантами в Херсоне

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в неподконтрольном украинским властям Херсоне только две школы из 60 согласились работать с оккупантами, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

По его словам, на сегодня нет информации, чтобы какая-либо школа на оккупированных территориях формировала образовательный процесс по российским стандартам. Хотя поступают сигналы о попытках россиян с 1 сентября ввести свои стандарты.

"Но я знаю только единичные случаи. Если взять, например, Херсон, то из 60 директоров школ только двое согласились работать с захватчиками. Большинство школ все равно будут продолжать образовательный процесс по украинским стандартам" , - отметил Шкарлет.

Он подчеркнул, что министерство держит связь с педагогами и директорами областных департаментов образования. Министр добавил, что несмотря на то, что российские учебники еще массово не завозятся, будут попытки внедрить российский образовательный процесс.