В ЕС назвали сумму замороженных активов олигархов РФ
Российские олигархи и учреждения потеряли доступ к роскошным яхтам, вертолетам, картинам, недвижимости и другим активам на сумму более 12,5 млрд евро в результате санкций ЕС, сообщает Deutsche Welle.
Об этом рассказал официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд.
"Сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась с 6,7 млрд евро в апреле до более 12,5 млрд евро", - сообщил он.
Столь резкое увеличение замороженных активов Виганд связал с тем, что за последние недели было выявлено и заблокировано много объектов, принадлежащих российским олигархам, – особенно в Германии.