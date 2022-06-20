В ЕС назвали сумму замороженных активов олигархов РФ

Российские олигархи и учреждения потеряли доступ к роскошным яхтам, вертолетам, картинам, недвижимости и другим активам на сумму более 12,5 млрд евро в результате санкций ЕС, сообщает Deutsche Welle.

Об этом рассказал официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд.

"Сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась с 6,7 млрд евро в апреле до более 12,5 млрд евро" , - сообщил он. ﻿

Столь резкое увеличение замороженных активов Виганд связал с тем, что за последние недели было выявлено и заблокировано много объектов, принадлежащих российским олигархам, – особенно в Германии.