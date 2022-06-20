ОВА: Россияне ударили из артиллерии по Днепропетровщине
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил , что в ночь на 20 июня российская армия обстреляла Криворожский район Днепропетровской области, а в Новомосковском районе вторые сутки тушат пожары после ракетного удара.
"Ночь с обстрелами. Враг ударил из артиллерии по Криворожскому району".
В Великой Костромке (село в Зеленодольской городской территориальной общине Апостоловского района) сгорел дом. Люди не пострадали.
В Новомосковском районе спасатели вторые сутки продолжают бороться с пожаром, произошедшим из-за ракетной атаки.
В других районах области по состоянию на 07:35 спокойно.