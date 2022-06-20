В Украине завершилась посевная кампания

Минагрополитики сообщает, что украинские аграрии завершили работы по посевной кампании 2022 года, засеяв 95% прогнозируемых площадей в объеме 13,4 млн га, сообщает Новое время.

Прогнозируемые посевы основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составили 14,2 млн га. Это на 2,8 млн га меньше показателя прошлого года в 16,9 млн га.

По сравнению с прошлым годом украинские аграрии смогли засеять 79,4% площадей.

Наибольшее изменение в структуре посевов касалось пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои. Площадь посевов яровой пшеницы и сои осталась на уровне предыдущего года.

В то же время хоть площади посевов под подсолнечник и сократились по сравнению с прошлым годом, но сохранили высокий показатель в 4,7 млн. га.

Однако в этом году произошло заметное сокращение посевов кукурузы — было засеяно 4,6 млн га против 5,5 млн га в прошлом году. При этом, большая часть посевов пришлась именно на эту культуру.

Второй по площадям культурой оказался подсолнечник — 4,7 млн. га. Также было засеяно 1,2 млн га сои и 1,1 млн га картофеля.

Посев озимых культур на зерно под урожай 2022 проведено на площади 7,6 млн га. Было засеяно:

озимой пшеницы и тритикале посеяно 6,5 млн га,

ржи посеяно 109 тыс. га,

ячменя посеяно 969 млн. га.

Посев озимого рапса произведен на площади 1,4 млн га.

Ранее сообщалось, что по суммарной площади посевов Украина в текущем сезоне отстает по сравнению с прошлогодними показателями на 20−30%.