Рада отменила военный сбор с доходов военнослужащих

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс (проект № 7432) в части военного сбора, сообщает ЛигаБизнес.

Изменения отменяют уплату военного сбора с доходов в виде денежного обеспечения:

военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы;

лиц рядового, начальственного состава, работников МВД, Управления госохраны, Госспецсвязи, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и другими лицами, на период их непосредственного участия в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессий российской федерации.

Военный сбор будет отменен временно, на период действия правового режима военного положения.

Закон вступит в силу со дня его опубликования.