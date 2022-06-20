В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 июня ориентировочно составили:

  • личного состава – около 33 800 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1477 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3588 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 749 (+4) ед,
  • РСЗО - 238 (+3) ед,
  • средств ПВО – 98 (+0) ед,
  • самолетов – 216 (+0) ед,
  • вертолетов – 181 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3),
  • крылатых ракет – 130 (+0),
  • кораблей /катеров - 14(+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2527 (+4) ед,
  • специальной техники – 55 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Данные уточняются.

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