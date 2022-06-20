В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 июня ориентировочно составили:
- личного состава – около 33 800 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1477 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3588 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 749 (+4) ед,
- РСЗО - 238 (+3) ед,
- средств ПВО – 98 (+0) ед,
- самолетов – 216 (+0) ед,
- вертолетов – 181 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3),
- крылатых ракет – 130 (+0),
- кораблей /катеров - 14(+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2527 (+4) ед,
- специальной техники – 55 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Данные уточняются.