Ермак: пленные защитники "Азовстали" живы, но условия их содержания неизвестны

Пленные защитники мариупольской "Азовстали" живы, но в каких условиях их содержат, неизвестно.﻿ Об этом в интервью LB.ua рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Знаем, что они живы. Что касается условий, этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы. ГУР постоянно держит это на контроле, с некоторыми из них есть связь, и процесс по их освобождению не останавливается ни на час. Я очень надеюсь, что сейчас он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину" , — сказал он.

Ермак отметил, что процесс переговоров по обмену сложен, детали должен сообщать центр при Главном управлении разведки, занимающийся вопросами пленных.

"Поскольку переговоры и консультации еще продолжаются, каждая деталь имеет значение, процесс очень непростой. Я бы не хотел своими словами и информацией как-то навредить этому процессу" , — заявил глава ОП.

Также он добавил, что уже начался процесс возвращения тел украинских военных.