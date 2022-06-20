Британская разведка рассказала о проблемах воздушных сил РФ в войне с Украиной

Разведка Великобритании отмечает, что воздушные силы России в войне с Украиной оказались недостаточно эффективны, и это могло стать одним из определяющих факторов очень ограниченных успехов РФ, сообщает Европейская правда.

"До сих пор воздушные силы РФ не были эффективными. Их неспособность постоянно обеспечивать поддержку с воздуха, вероятно, стала одним из важнейших факторов того, почему российская кампания добилась очень ограниченных успехов. Они не могут получить полное преимущество в воздухе и действуют по принципу меньшего риска, лишь изредка заходя вглубь украинских линий" , - отмечают в ежедневном обзоре британской разведки.

Причины такой ситуации, вероятно, схожие со проблемами сухопутных войск.

"Годами большинство учений для воздушных сил, вероятнее всего, проходило по сценариям и было предназначено для того, чтобы поразить начальство, а не развивать инициативу экипажей. Хотя у России есть впечатляющий парк относительно современных и боеспособных боевых самолетов, воздушные силы почти наверняка не развили институционную культуру и не получили набор навыков, который отвечал бы стремлениям действовать по более западному стилю воздушных кампаний, что привело к тому, что на сухопутные войска переложили больше усилий и они быстрее истощаются, а также - к более широкому применению крылатых ракет, запасы которых, наверное, уже исчерпываются" , – отмечают в тексте .

В предварительном обзоре британская разведка отмечала значительные проблемы с моральным духом российских военных, что тоже может влиять на способность российских сил добиваться оперативных целей.