Австрия восстановит закрытую угольную электростанцию ​​из-за проблем с газом из РФ

Из-за сокращения поставок российского газа Австрия решила возобновить работу остановленной угольной электростанции, сообщает Экономическая правда.

Станция в Меллахе к югу от Граца была последней угольной электростанцией в Австрии. Весной 2020 года здесь последний раз использовался уголь для выработки электроэнергии.

Затем станцию ​​вывели в "резерв" и переоборудовали для производства энергии из газа. Теперь станцию ​​нужно будет снова переоборудовать для использования угля.

Решение в Вене было принято после того, как соседняя Германия объявила о мерах по уменьшению поставок российского газа, включая увеличение зависимости от угольных электростанций.