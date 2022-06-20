Австрия восстановит закрытую угольную электростанцию из-за проблем с газом из РФ
Из-за сокращения поставок российского газа Австрия решила возобновить работу остановленной угольной электростанции, сообщает Экономическая правда.
Станция в Меллахе к югу от Граца была последней угольной электростанцией в Австрии. Весной 2020 года здесь последний раз использовался уголь для выработки электроэнергии.
Затем станцию вывели в "резерв" и переоборудовали для производства энергии из газа. Теперь станцию нужно будет снова переоборудовать для использования угля.
Решение в Вене было принято после того, как соседняя Германия объявила о мерах по уменьшению поставок российского газа, включая увеличение зависимости от угольных электростанций.