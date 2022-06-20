Ермак прокомментировал предоставление украинского гражданства Невзорову

Российский журналист и бывший депутат Госдумы Александр Невзоров для Украины является медийным оружием, потому что говорит о преступлениях войск РФ. Об этом в интервью LB.ua рассказал руководитель ОП Андрей Ермак.

Он отметил, что пока не знает, получил ли Невзоров украинское гражданство, однако он может быть полезен для Украины.

"Невзоров в последнее время очень раздражает нынешнюю российскую власть, потому что говорит правду о ней, о преступлениях россиян в Украине. Его голос слышат миллионы россиян, и для нас важно, что он разрушает нарративы российской пропаганды.

Этим он полезен Украине. Проще говоря, для нас это медийное оружие" , – сказал Ермак.

Он добавил, что людей, которые оказывают влияние на российское общество и продемонстрировали антикремлевскую позицию по поводу войны в Украине следует использовать исключительно как медийное оружие. Однако "надо искать разные варианты, каким образом сегодня использовать их для борьбы с российской пропагандой".

"Конечно, если есть сомнения или даже подозрения относительно конкретного человека, нужно проводить дополнительные проверки или вообще о гражданстве на определенном этапе речь не может, а человек должен доказать свою пользу для нашей победы, полную лояльность к Украине, нашим принципам и образу жизни" , - сказал Ермак.

Также, по его словам, пока не было других обращений по поводу предоставления украинского гражданства.