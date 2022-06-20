В ОП рассказали о переговорах по безопасности

Украина предлагает странам-гарантам, кроме рамочного договора по гарантиям безопасности, подписать двусторонние соглашения. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью LB.ua.

"Разные государства имеют разные внутренние процедуры и особенности. Поэтому это может быть большой рамочный договор по гарантиям безопасности, который будет содержать общие принципы, параметры и инструментарии. Его должны подписать все или большинство государств-гарантов" , - сказал он.

Он добавил, что этот договор должен пройти все внутренние процедуры, локальные легализации, ратификации парламентами, однако также нужно будет заключить дополнительные договоры.