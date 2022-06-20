В ОП рассказали о переговорах по безопасности
Украина предлагает странам-гарантам, кроме рамочного договора по гарантиям безопасности, подписать двусторонние соглашения. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью LB.ua.
"Разные государства имеют разные внутренние процедуры и особенности. Поэтому это может быть большой рамочный договор по гарантиям безопасности, который будет содержать общие принципы, параметры и инструментарии. Его должны подписать все или большинство государств-гарантов", - сказал он.
Он добавил, что этот договор должен пройти все внутренние процедуры, локальные легализации, ратификации парламентами, однако также нужно будет заключить дополнительные договоры.
"Но на его основе нужно будет заключить дополнительные двусторонние гарантийные договоры с каждым государством-гарантом. Они будут содержать больше деталей и больше конкретики. И также должны быть полностью ратифицированы внутри подписавших его государств", - пояснил Ермак.