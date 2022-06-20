Андрющенко: Оккупанты хоронят мариупольцев в братских могилах

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает﻿, что оккупанты начали эксгумацию погибших горожан, тела грузят на тракторы и везут в местный морг.

"Регистрация ведется исключительно при участии близких. Из-за жары из морга - сразу на погребение в братских могилах. Не всегда с установлением номеров. Обращение с погибшими как с мусором стало нормой ", – отметил Андрющенко .

Очень остро в оккупированном городе стоит проблема обеспечения питьевой водой и пищей. Подвоз воды нерегулярный. В некоторых районах используют техническую воду в качестве питьевой. В левобережной части города проблему водоснабжения так и не решили.

По словам Андрющенко, оккупанты почти перестали раздавать "гуманитарную" помощь нетрудоспособным жителям города. Люди стоят по 3 – 4 часа в очередях к маркетам буквально за куском хлеба.

Как только оккупанты начали раздавать мариупольцам деньги в виде пенсий и социальных выплат, цены стремительно выросли. Это, по мнению советника мэра, свидетельствует о том, что оккупанты буквально наживаются на жителях города.