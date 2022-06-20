В Киеве возобновили движение по мостам Метро и Патона
С сегодняшнего дня, 20 июня, в Киеве возобновили движение через мост Метро и мост Патона. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева также работают Дарницкий, Северный и Южный мосты.
Учитывая возобновление работы транспорта на мосту имени Патона, организована работа 4 автобусных и 2 троллейбусных маршрутов общественного транспорта по постоянным схемам:
Автобусные маршруты:
- №51 ст. м. "Красный Хутор" – ст.м. "Лыбидская";
- № 55 "Дарницкая площадь" – ст. м. "Дворец Спорта";
- № 115 "Контрактовая площадь" – "Дом культуры";
- №118 ст. м. "Черниговская" – ст. м. "Политехнический институт".
Троллейбусные маршруты:
- № 43 "Дарницкая площадь" – "Кибцентр";
- №50 "ул. Милославская" – ст. м. "Лыбидская".
Кроме того, в эти выходные возобновлена работа 36 троллейбусного маршрута, курсирующего от улицы Северной до станции метро "Святошино".
Список актуальных маршрутов доступен по ссылке.