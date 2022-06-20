В Киеве возобновили движение по мостам Метро и Патона

В Киеве возобновили движение по мостам Метро и Патона
Фото: Рixabay

С сегодняшнего дня, 20 июня, в Киеве возобновили движение через мост Метро и мост Патона. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева также работают Дарницкий, Северный и Южный мосты.

Учитывая возобновление работы транспорта на мосту имени Патона, организована работа 4 автобусных и 2 троллейбусных маршрутов общественного транспорта по постоянным схемам:

Автобусные маршруты:

  • №51 ст. м. "Красный Хутор" – ст.м. "Лыбидская";
  • № 55 "Дарницкая площадь" – ст. м. "Дворец Спорта";
  • № 115 "Контрактовая площадь" – "Дом культуры";
  • №118 ст. м. "Черниговская" – ст. м. "Политехнический институт".

Троллейбусные маршруты:

  • № 43 "Дарницкая площадь" – "Кибцентр";
  • №50 "ул. Милославская" – ст. м. "Лыбидская".

Кроме того, в эти выходные возобновлена работа 36 троллейбусного маршрута, курсирующего от улицы Северной до станции метро "Святошино".

Список актуальных маршрутов доступен по ссылке.

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