Боррель: блокада украинского зерна РФ – военное преступление

Война России против Украины и блокада украинских портов, не позволяющая провести экспорт миллионов тонн зерна и провоцирующая угрозу голода в мире, является военным преступлением, за которое РФ придется нести ответственность, сообщает Укринформ.

Об этом заявил в Люксембурге перед началом заседания Совета министров ЕС по иностранным делам вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.

"Проблемы исходят от российской блокады украинского зерна. Миллионы тонн пшеницы были заблокированы, и миллионы людей не смогут потреблять эту пшеницу. Поэтому у этой войны будет драматические последствия для мира. Мы призываем Россию разблокировать порты и разрешить экспорт этого продовольствия" , — сказал Боррель.

Он выразил уверенность, что решение этой проблемы будет найдено уже скоро.

"Мы поддерживаем усилия ООН по деблокированию экспорта из Украины. Надеюсь, что никто не сможет сопротивляться давлению международного сообщества. Уверен, что Объединенные Нации в конце достигнут соглашения. Трудно представить, что миллионы тонн зерна остаются заблокированными в Украине, а в остальном мире люди страдают от голода. Это реальное военное преступление. Поэтому я не могу представить, что это будет продолжаться долго. Иначе произойдет что-то такое, за что Россия будет нести ответственность. Вы не можете использовать голод людей как оружие на войне" , — подчеркнул политик.

Он добавил, что последствия агрессивной российской войны становятся все более опасными не только для Украины, но и для всего мира. Есть реальный риск большого голода, особенно в странах Африки.