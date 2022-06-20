Результаты заседания Парламента: какие решения поддержали депутаты
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал об итогах пленарного заседания Парламента, состоявшегося 19 июня, сообщает ЮрЛига.
В частности, приняты:
- Постановление (проект № 7471) - одобрено Обращение Верховной Рады Украины к парламентам и правительствам государств - членов ЕС с призывом поддержать стремления Украины о признании ее европейской перспективы;
- Постановление (проект № 7430) - одобрено Обращение Верховной Рады Украины к правительствам и парламентам иностранных государств относительно прекращения действия договоров с рф об избежании двойного налогообложения;
- Постановление (проект № 7450) - одобрено Обращение Верховной Рады Украины и осуждены действия рф, направленные на похищение и принудительный вывоз украинских детей;
- законы (проекты № 0149, 0093, 0103, 0141, 0147) - обеспечен выход Украины из соглашений СНГ и с государством-агрессором;
- Закон (проект № 0155) - дали "зеленый свет" беспошлинной торговле с Великобританией;
- Закон (проект № 7417) - стабилизирована деятельность Украинского культурного фонда как важного учреждения развития сферы культуры;
- Закон (проект № 7432) - отменен военный сбор для бойцов на передовой на время действия военного положения;
- Закон (проект № 7459) - запрещены импорт издательской продукции из россии и беларуси, издание и продажа книг авторства граждан рф;
- Закон (проект № 7273-д) - запрещено публичное исполнение фонограмм авторов и исполнителей - граждан россии, увеличена доля украинского языка в радио- и телеэфире;
- Закон (проект № 7328) - отсрочена электронизация жалоб в публичных закупках;
- Закон (проект № 7293) - улучшено функционирование системы профессионального образования в условиях военного положения;
- Закон (проект № 6287) - предусмотрена поддержка книжных магазинов, которые продают книги на украинском языке, а также государственные сертификаты на покупку книг для детей;
- Закон (проект № 7337) - устранена дискриминация получателей пенсии;
- Закон (проект № 7325) - дано право КМУ определять длительность учебного года.
Приняты за основу:
- законопроект № 7310 - предусмотрено упростить установление фактов рождения и смерти лиц в условиях военного или чрезвычайного положения;
- законопроект № 7398 - запланировано обеспечить требования гражданской защиты во время планирования и застройки территорий.