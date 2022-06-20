Суд запретил партию ОПЗЖ

Аналитик движения ЧЕСНО Алексей Роговик сообщил﻿, что Восьмой апелляционный админсуд удовлетворил иск Минюста и запретил политическую партию "Оппозиционная платформа — за жизнь".

Согласно решению суда, имущество ОПЗЖ передано в пользу государства.

Решение может быть обжаловано в течение 20 дней в Верховном суде.

Из-за того, что суд не допустил журналистов в зал заседаний, аргументы сторон процесса неизвестны и станут доступны только после обнародования полного решения суда.

ОПЗЖ — это уже 11 партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.