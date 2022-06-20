ОВА: Враг отброшен с первой линии обороны на Херсонщине
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире канала Эспрессо заявил, что украинские войска две недели подряд демонстрируют преимущество над противником по всей линии фронта в регионе.
"ВСУ отбросили оккупанта с первой линии обороны, непоколебимостью которой они кичились. Сейчас враг укрепляется на второй и третьей линии обороны", - уточнил Хлань.
По его словам, украинские военные наносили точные удары по российским складам, которые находятся в тылу.
"В Новой Каховке три раза подряд было точное попадание по складам с боеприпасами врага. Возле Софиевки, у села Давыдов Брод были контрнаступательные действия. Там враг закрепляется на побережье реки Ингулец", - отметил советник главы ОВА.
Он также добавил, что две недели подряд ВСУ демонстрировали преимущество над противником в Херсонской области.
"По всей линии фронта мы имели преимущество две недели. Это координировалось вместе с партизанским движением, которое усиливается на оккупированной Херсонщине и действует вместе с ВСУ. Двухнедельные победы дают уверенность, что, получив тяжелое вооружение, которое необходимо для контрнаступления, мы начнем освобождать нашу родную землю", - подчеркнул Хлань.