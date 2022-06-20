ОВА: Враг отброшен с первой линии обороны на Херсонщине

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире канала Эспрессо заявил, что украинские войска две недели подряд демонстрируют преимущество над противником по всей линии фронта в регионе.

"ВСУ отбросили оккупанта с первой линии обороны, непоколебимостью которой они кичились. Сейчас враг укрепляется на второй и третьей линии обороны" , - уточнил Хлань.

По его словам, украинские военные наносили точные удары по российским складам, которые находятся в тылу.

"В Новой Каховке три раза подряд было точное попадание по складам с боеприпасами врага. Возле Софиевки, у села Давыдов Брод были контрнаступательные действия. Там враг закрепляется на побережье реки Ингулец" , - отметил советник главы ОВА.

Он также добавил, что две недели подряд ВСУ демонстрировали преимущество над противником в Херсонской области.