ВСУ ударили по "вышкам Бойко" в Черном море

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым платформам в Черном море, которые были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году, сообщает Новое время.

"Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле „вышек Бойко“. Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян" , — написал он.

Информацию также подтвердил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Он утверждает, что спасены 5 человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются.

В 2011—2012 гг. Черноморнафтогаз приобрел две буровые установки пятого поколения (Петр Годованец и Независимость, произведенные в Сингапуре компанией Keppel), заплатив за них сумму в два раза превышающую их реальную стоимость. Сделкой занималась тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко (поэтому их еще называют "вышками Бойко") и его менеджеры в Нафтогазе Украины Евгений Бакулин и Сергей Кацуба. При оккупации Крыма Россия захватила эти вышки.