Евросоюз продлил санкции за аннексию Крыма еще на год

Совет ЕС принял решение продлить санкции, введенные Евросоюзом в ответ на аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2023 года, сообщает Экономическая правда.

Действующие до сих пор санкции были впервые введены в июне 2014 года.

Они включают запрет на ввоз в ЕС продукции из аннексированного Крыма или Севастополя, а также запрет на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги с незаконно аннексированного Крыма или Севастополя.

Экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадает под ограничения ЕС.

Как заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, спустя восемь лет после насильственной аннексии Евросоюз не признает и продолжает осуждать аннексию Крымского полуострова как серьезное нарушение международного права.