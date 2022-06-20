Азов: ВСУ переходят в контрнаступление в Запорожской области

Командир подразделения Азов Родион Кудряшов заявил, что Вооруженные силы Украины переходят от активной фазы обороны к наступательным действиям в Запорожской области, сообщает Новое время.

"ВСУ переходят от обороны к наступательным действиям. Мы продвигаем передовые позиции и жмем врага как можно дальше. Противник обстреливает мирные деревни, находящиеся на передовой. Врагу не удается совершать прорывы на нашем направлении" , — отметил Кудряшов.

По его словам, линия фронта выравнивается и становится похожей на позиционную войну.

Кудряшов уверен, что в ближайшие недели ВСУ проявят инициативу, выявят огневые точки и подавят их.