Медуза: окружение Путина может владеть активами на 4,5 млрд долларов

Окружение президента России Владимира Путина может владеть активами на сумму как минимум около 4,5 млрд долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает издание "Медуза".

Издание отмечает, что у Путина находили огромный дворец на берегу Черного моря, лыжный курорт и виллу на севере Ленинградской области, но до сих пор не удалось документально подтвердить, что все это принадлежит ему. Поскольку после каждого расследования кто-то из старых друзей президента России заявлял о якобы своей причастности к этой недвижимости.

Однако выяснилось, что у всех этих активов есть кое-что общее, а именно IT-инфраструктура. В частности, организации так называемых друзей Путина пользуются почтой на домене LLCIinvest.ru, которой владеет компания "Москомсвязь", имеющая связь с банком "Россия" и через него - с окружением российского президента.

Кооператив Путина

Журналистам "Медузы" удалось найти 86 компаний, которые пользуются почтой на llcinvest.ru. Общая стоимость их активов составляет около 4,5 млрд долларов - это особняки, самолеты бизнес-класса, яхты и банковские счета с огромными суммами денег.

У многих этих компаний - одни и те же директора, юридические адреса и аудиторы. Частью напрямую владеет банк "Россия", часть записана на его акционеров, в том числе на миллиардера Юрия Ковальчука и на "подругу Путина" Светлану Кривоногих.

"Единственное объяснение, которое приходит в голову, - все эти компании объединены общей системой управления" , - заявил на условиях анонимности эксперт по коррупционным вопросам.

По его словам, группа компаний LLCInvest сформировалась вокруг людей, которые были близки к Путину еще во время его работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах. Он также полагает, что это объединение может быть устроено как кооператив, члены которого, вероятно, обмениваются имуществом и услугами.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает его связь с LLCInvest.

"Президент Российской Федерации никоим образом не связан и не аффилирован с названными вами объектами и организациями" , - отметил он.

Напомним, в январе 2021 года Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о роскошном дворце Путина в Геленджике, строительство которого обошлось в более 1,3 млрд долларов.

Позже журналисты нашли дачу Путина в оккупированном Крыму.