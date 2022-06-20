Британия официально закрыла послу РФ доступ к парламентским зданиям

Послу России в Великобритании будет запрещено посещать здания парламента в Вестминстере в течение неопределенного периода, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в официальном письме спикеров Палаты общин и Палаты лордов, пишет Sky News.

Запрет, также распространяющийся на всех других аккредитованных российских дипломатов и должностных лиц в Великобритании, уже действует неофициально с начала вторжения России в Украину в феврале.

Однако только сейчас его впервые подтвердили в письменном виде.

В письме отмечается, что Андрея Келина как официально аккредитованного представителя российского правительства не примут в парламентском здании в течение неопределенного периода.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что переговоры с Россией могут состояться только при условии полного вывода ее войск с территории Украины.