Глава ОВА: в оккупации на Херсонщине остаются полмиллиона человек

Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что на оккупированной территории области остается 450-500 тысяч граждан, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит брифинг Лагуты 20 июня.

"Я думаю, что 450-500 остается нашим гражданам на оккупированной территории области".

Лагута заявил, что примерно 50% тех, кто не хотел оставаться в оккупации, покинули эту территорию.

По его словам, сейчас покинуть оккупированную Херсонщину можно двумя способами: выехать во временно оккупированный Крым и через оккупированные Мелитополь-Васильевку в сторону Запорожья.

Также Лагута рассказал, что российские захватчики держат в плену более 600 человек - это активисты, участники АТО, люди, которые против оккупации.

Их содержат в разных местах – следственном изоляторе, отделении полиции, помещениях баз отдыха и пансионатов.