СБУ: в Черновцах поймали российского диверсанта, готовившего теракты на железной дороге

Служба безопасности Украины задержала в Черновцах российского диверсанта, прибывшего в нашу страну с Ближнего Востока для совершения терактов на железной дороге, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По данным следствия, задержанный находился на агентурной связи подконтрольных России спецслужб так называемой ДНР, имеет паспорт гражданина Украины и киевскую прописку, но долгое время находился на консервации в одной из ближневосточных стран".

Агент спецслужб РФ получил задание приехать в Украину, чтобы собрать разведданные о транспортных каналах поставок оружия и военной техники в Украину.

Также в "задачу" входило узнать местонахождение резервуаров с горючим и дислокацию украинских военных подразделений на Буковине.

На основе полученной информации диверсант хотел устроить взрывы на железнодорожных объектах и ​​логистических складах.

18 июня Служба безопасности Украины задержала корректировщика ракетных обстрелов Одесщины, уа также становила боевика, организовавшего вражеские блокпосты в Харьковской области.