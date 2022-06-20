ОК "Юг": РФ нанесла массивный ракетный удар по югу Украины, в Одессе выгорел склад

В понедельник, 20 июня, Россия в течение трех часов выпустила по югу Украины 14 ракет, в Одессе сгорел логистический склад, мирные жители не пострадали, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета в Telegram со ссылкой на заявление Оперативного командования Юг.

Во время массированного ракетного удара российские оккупанты наносили удары по Очакову, устью Дуная, Белгород-Днестровскому району и самой Одессе. В результате в области и в пригороде Очакова повреждены сельскохозяйственные площади, а в Одессе выгорел логистический продовольственный склад. Спасатели оперативно потушили пожар на площади более 300 кв. м.

До этого в ОК Юг сообщили, что ночью 20 июня российские оккупанты атаковали Белгород-Днестровский район, а утром — Одессу крылатыми ракетами Оникс, выпущенными из оккупированного Крыма. Ракеты уничтожили в воздухе силы ПВО. Взрывная волна повредила в Одессе около 80 окон.