Нардеп: Зеленский тайно приезжал в Лисичанск Луганской области

Народный депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая заявила, что президент Владимир Зеленский недавно тайно посетил Лисичанск Луганской области, сообщает Новое время.

В понедельник, 20 июня, Безуглая опубликовала в Facebook фото Зеленского с военными, по ее словам, сделанное в Лисичанске.

"Он приехал тогда под обстрелами, тайно, поддержать и увидеть своими глазами, разобраться. Был с нами" , — написала нардеп.

18 июня президент посетил передовые позиции украинских военных в Николаевской области и опорные пункты Нацгвардии в Одесской области.

Ранее 20 июня глава военной администрации Лисичанска Валерий Шибико заявил, что в город скоро ограничат въезд из-за приближения активных боевых действий.

Президент Владимир Зеленский говорил, что на Донбассе продолжаются очень жесткие бои, российские войска сосредоточили там самые большие силы.

Заместительница министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что сейчас страна-агрессор бросила все свои силы и средства на Северодонецк, там продолжаются решающие бои. По данным Минобороны, РФ хочет дойти до рубежей Луганской области до 26 июня.