Схемы: в Харьковской области оккупанты достроили понтонную переправу через Оскол

Российские оккупанты достроили понтонную переправу через реку Оскол возле временно захваченного поселка Купянск-Узловой в Харьковской области, сообщает Новое время.

Об этом сообщает программа расследований Схемы со ссылкой на спутниковый снимок от 19 июня.

На снимке Planet Labs зафиксирована готовая переправа рядом с разрушенным железнодорожным мостом. Военные эксперты, с которыми общались журналисты, пришли к выводу, что активные работы завершены, а саму строительную платформу с катерами отвели на безопасное расстояние. По мнению экспертов, переправа — альтернатива разрушенному железнодорожному мосту.

Инфографика: RFE/RL Graphics / Planet Labs Inc.

Как пишут Схемы, первые признаки строительных работ в этом районе появились 30 и 31 мая. В Генштабе ВСУ до этого сообщали, что в этом районе оккупанты «усиленно восстанавливают транспортную инфраструктуру и наводят понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях».