Зеленский: Россия собирает силы, чтобы снова атаковать Харьков

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска пытаются собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Выступая на открытии Форума глобальной политики Института международных политических исследований в понедельник, 20 июня, глава государства сказал, что может назвать сотни городов, уже разрушенных Россией, и десятки городов, которым до сих пор угрожают российские удары.

"Сейчас армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Мы его деоккупировали, этот регион. А они хотят снова, и мы это видим. А там — полтора миллиона жителей. Постоянно бомбят Николаев — а там почти полмиллиона жителей. Хотят захватить и полностью разрушить Славянск — там до войны было сто тысяч жителей" , — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Украина сделает все, чтобы остановить оккупантов и защитить людей, но ей нужны поддержка и современное оружие с большим потенциалом, чем у российской армии.

15 июня начальник штаба спецподразделения KRAKEN полка специального назначения Азов Константин Немичев заявил, что в Харьковской области враг постоянно увеличивает свои силы. В то же время нет ощутимых прорывов, украинские защитники держат позиции.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 18 июня сказал, что российские войска проводят попытки контрнаступления в Харьковской области и увеличивают обстрелы Харькова.