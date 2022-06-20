ОВА: в Полтавской области загорелся автомобиль, перевозивший боеприпасы

В Полтавской области возле села Руденковка Полтавского района загорелся военный автомобиль, перевозивший боекомплект, сообщает Новое время.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Он также опубликовал фото, на котором видно, что автомобиль полностью уничтожен огнем.

По словам Лунина, пожар произошел на железнодорожном переезде, его потушили. В результате пожара один военный получил ожоги лица и рук и был госпитализирован.