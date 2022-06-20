Зеленский: в Украине появится спецпредставитель по делам Африки

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине появится спецпредставитель по Африке, сообщает Украинская правда.

Об этом передает Офис президента.

"Я положил начало новой политике Украины в отношении Африки. Именно во время моей каденции утверждена первая стратегия развития отношений Украины с государствами Африки.

Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке".

По словам Зеленского, война против Украины, которую развязала Россия, доказала, насколько в мире все страны связаны.

Президент сообщил, что по его поручению готовится первое в истории Украины региональное турне министра иностранных дел по государствам Субсахарской Африки.

Кроме того, Зеленский инициировал визиты в страны Африки представителей Верховной Рады.

Также он пригласил главу Африканского Союза президента Сенегала Маки Салла посетить Украину:

"Предлагаю уже начать готовить – по нашему общему желанию – большую политико-экономическую конференцию "Украина – Африка".

В то же время, Politico сообщило, что Салл просил Евросоюз отменить часть санкций против России, чтобы африканские страны без проблем могли закупать сельхозпродукцию у РФ.