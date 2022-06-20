Верещук сообщила, сколько украинцев уже депортировано в Россию

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Россия депортировала на свою территорию около 1 млн 200 тысяч украинских граждан, из которых 240 тысяч детей, сообщает Украинская правда.

Об этом Верещук сообщила на брифинге в медиацентре "Украина" - Укринформ.

"У меня есть цифра, сколько депортировано в целом украинцев в Россию, и она несколько отличается от той, которую предоставила российская сторона. Но вы понимаете, что российская сторона никогда не говорит правду. Они говорят о почти 2 млн человек.

Данные нашей разведки свидетельствуют о том, что это около 1 млн 200 тысяч граждан".

Верещук подчеркнула, что среди депортированных людей 240 тысяч – это дети, из которых 2 тысячи – сироты.

13 июня в Донецкой ОВА сообщали, что из Мариуполя оккупанты депортировали в Россию и временно оккупированные территории Донецкой области более 50 тысяч жителей.