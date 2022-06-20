Шольц: Путин боится, что искра демократии долетит в Россию
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что политика президента РФ по НАТО и ЕС призвана помешать распространению демократии на Россию, сообщает Европейская правда.
"Очевидно, Путин опасается, что искра демократии может улететь в Россию. Поэтому он годами проводит политику, направленную на развал НАТО и ЕС. Он хочет возвратиться к политике зон влияния. Но он не сможет этого сделать" – написал Шольц в Twitter.
Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц принципиально согласился с политикой примирения своей предшественницы Ангелы Меркель с Россией.
Шольц также защищает решение Меркель выступать против процесса вступления Украины в НАТО в 2008 году.
"Критериям для вступления в НАТО должно соответствовать каждое государство, которое хочет присоединиться к альянсу. Вступление Украины в НАТО не стояло в повестке дня", - сказал Шольц.