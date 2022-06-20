Шольц: Путин боится, что искра демократии долетит в Россию

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что политика президента РФ по НАТО и ЕС призвана помешать распространению демократии на Россию, сообщает Европейская правда.

"Очевидно, Путин опасается, что искра демократии может улететь в Россию. Поэтому он годами проводит политику, направленную на развал НАТО и ЕС. Он хочет возвратиться к политике зон влияния. Но он не сможет этого сделать" – написал Шольц в Twitter.

Putin hat offenbar Angst davor, dass der Funke der Demokratie auf Russland überspringen könnte. Deshalb betreibt er seit Jahren eine Politik, die eine Auflösung von Nato und EU zum Ziel hat. Er will zurück zu einer Politik der Einflusszonen. Aber das wird ihm nicht gelingen. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 20, 2022

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц принципиально согласился с политикой примирения своей предшественницы Ангелы Меркель с Россией.

Шольц также защищает решение Меркель выступать против процесса вступления Украины в НАТО в 2008 году.