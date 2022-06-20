Гайдай: в Северодонецке бои уже проходят в промзоне города

В Северодонецке Луганской области бои с российскими захватчиками уже проходят в промзоне города, украинские защитники контролируют только территорию завода "Азот", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Крайне тяжелая ситуация по всей линии Луганского фронта. Констатируем, что орки начинают широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов и сегодня (20 июня – ред.) в огне все свободные населенные пункты области.

В Северодонецке бои продолжаются уже в промзоне, украинские войска контролируют только территорию завода Азот".

По словам Гайдая, оккупанты наступают вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", близкие к ней населенные пункты под постоянными обстрелами.

Весь день страдает от массированных российских обстрелов Лисичанск. Сейчас количество жертв установить невозможно.

В то же время, глава ОВА сообщил, что украинские защитники не находятся в окружении и наносят существенные потери врагу:

"Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены рашистами".