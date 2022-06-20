Укрзализныця: поезд из Харькова в Ивано-Франковск будет идти на три часа дольше

Поезд из Харькова в Ивано-Франковск будет идти дольше в связи с тем, что меняется его маршрут, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram "Укрзализныци".

"Из соображений безопасности маршрут поезда № 15/16 Харьков - Ивано-Франковск будет изменен, время в пути увеличится ориентировочно на 3 часа. Извиняемся за неудобства и спокойно едем дальше" , - говорится в сообщении.

Отметим, компания не называет конкретной причины изменения маршрута.

Напомним, накануне из-за схождения грузовых вагонов в Черкасской области изменили маршруты движения некоторых поездов. В результате задерживались поезда дальнего следования.