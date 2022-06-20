ОВА: Сумщина снова под обстрелами, есть погибший и раненый

В результате обстрела россиянами Сумской области в понедельник один мужчина погиб, еще один ранен, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

"В полдень два беспилотника сбросили четыре взрывчатки на территорию Юнаковской общины. Были также три минометных выстрела.

Один человек погиб, один – ранен".

Кроме того, с 18 часов начался обстрел Середино-Будской и Зноб-Новгородской общин из ствольной и реактивной артиллерии. Всего зафиксировано 28 прилетов.

После 18:30 было 23 минометных выстрела со стороны России по Белопольской общине, а после 19 часов россияне начали обстрел Великописаревской общины, зафиксировано 32 минометных выстрела.

С 19:30 снова был огонь по Зноб-Новгородской общине, 7 прилетов из миномета.

В результате вечерних обстрелов жертв и разрушений нет.