Литва ответила на запугивания РФ из-за прекращения транзита в Калининград

Запрет на транзит в Калининград через Литву действует только на подсанкционные товары. Поэтому все заявление РФ о "полной блокаде" являются дезинформацией, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

"Принятые Европейским Союзом ограничительные меры в отношении транзита некоторых товаров с основной территории РФ в Калининград Россия назвала "блокадой". В действительности транзит пассажиров и товаров (продукты питания, лекарства и т. д.), не подпадающих под санкции ЕС, продолжается в Калининград через Литву" , - подчеркнул министр.

По его словам, угрозы РФ о блокаде литовских морских портов не могут быть правдивыми, поскольку у Кремля нет таких полномочий.

"Россия может продолжать запугивать ЕС "военными угрозами". Однако, не будем терять способность отделять дезинформацию и пропаганду от реальных возможностей" , - подчеркнул Анушаускас.

Напомним, 18 июня Литовская железная дорога перестала совершать транзит ряда российских товаров в Калининград.

После этого российская сторона выразила протест Литве за запрет на транзита грузов через страну в Калининградскую область. Для этого в ведомство вызвали временно поверенную Виргинию Умбрасене.