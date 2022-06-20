ОВА: на Харьковщине россияне убили 3 жителей, еще 2 ранены

В Харьковской области в результате российских обстрелов в понедельник погибли 3 мирных жителя, двое получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"Только сегодня в течение дня погибли 3 человека – 65-летняя женщина в Кутузовке, 61-летняя женщина и 49-летний мужчина в Балаклее.

В результате дневных обстрелов Индустриального района Харькова 2 раненых".

Синегубов отметил, что в последние дни российские оккупанты, которые не могут добиться успеха в боях против ВСУ в Харьковской области, усилили обстрелы областного центра и других населенных пунктов.

"Мы фиксируем удары с систем РСЗО по Киевскому, Шевченковскому, Салтовскому и Индустриальному районам Харькова. Также враг наносит удары по Харькову и области ракетами. Есть попадание в промышленную зону, в учебные заведения. Так же враг бьет по Чугуеву, Лозовой, по Золочевской и Дергачевской общине" , - сообщил он.

Глава ОВА также сообщает, что жители продолжают возвращаться в Харьков. По предварительным данным, в городе уже проживает около 700 тысяч человек, что составляет почти половину харьковчан.