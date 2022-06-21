Главред российской "Новой газеты" продал свою нобелевскую медаль за рекордные 100 млн долларов
Главред оппозиционной российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал свою нобелевскую медаль премии мира 2021 года за рекордные 103,5 млн долларов, сообщает Украинская правда.
Онлайн-торги начались 1 июня, к Международному дню защиты детей.
Муратов сказал, что вырученные средства будут направлены ЮНИСЕФ, чтобы помочь украинским детям-беженцам.
По словам Муратова, "это должно стать началом флешмоба в качестве примера для подражания, чтобы люди продавали свои ценные вещи, чтобы помочь украинцам".
Как отмечается, в переплавленном виде 175 граммов золота, содержащихся в медали Муратова, будут стоить около 10 тысяч долларов.
До сих пор дороже всего продал свою медаль Джеймс Уотсон в 2014 году – за 4,7 миллиона долларов. Он получил Нобелевскую премию в 1962 году за открытие структуры ДНК.