Эрдоган и генсек ООН обсудили усилия по вывозу украинского зерна

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили варианты разблокирования экспорта украинского зерна, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Отмечается, что в ходе разговора обсуждались инициативы по урегулированию кризиса, вызванного войной.

"Президент Эрдоган сообщил о продолжении совместных усилий по экспорту через Черное море украинского зерна, что станет фактором предотвращения мирового продовольственного кризиса" , - говорится в сообщении.

Также Эрдоган сообщил Гутеррешу, что продолжает предлагать Украине и РФ возобновление мирных переговоров и завершение войны дипломатическим путем.

Экспорт зерна из Украины существенно затруднен из-за вторжения России. Украинское государство не может проводить транспортировку зерна по Черному морю.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Украины разработало два маршрута для экспорта зерна. Они проходят через Польшу и Румынию.