Черновецкий прокомментировал подозрения от Офиса генпрокурора

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий прокомментировал﻿ сообщение о том, что ему выдвинули подозрения в Офисе генпрокурора.

"Узнал из СМИ, что якобы Офис Генпрокурора сообщил мне о подозрении. Пока не могу ничего комментировать по сути, так как никаких повесток или других документов не получал. Прозвучавшую в СМИ формулировку обвинения — „о призывах к изменению границ Украины“ расцениваю, как какое-то полное недоразумение" , — заявил Черновецкий.

Он добавил, что "всегда поддерживал единую, целостную, независимую и европейскую Украину".

Напомним, вчера, 20 июня, Черновецкому сообщили о подозрении. Он призвал признать границы так называемых "ДНР" и "ЛНР".