Верещук назвала число гражданских на Азоте

На предприятии Азот в Северодонецке в настоящее время находятся около 300 гражданских лиц. В то же время, на территории завода идут ожесточенные бои. Об этом заявила на брифинге вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Корреспондент.

Она рассказала, что завод Азот не имеет бомбоубежищ или подземных ходов или укрытий, а потому люди, которые пребывают на территории предприятия, находятся в большой опасности.

"На сегодня там, если я правильно понимаю, потому что ситуация постоянно меняется, около 300 человек" , - отметила министр.

Верещук отметила, что власти для вывоза людей в Лисичанск планировали использовать один из мостов, который ранее еще не был окончательно уничтожен российскими оккупантами.

Однако для открытия гуманитарного коридора надо привлекать международные организации и, в частности Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста.

"Первое и необходимое условие - это добрая воля людей. Мы не можем заставить людей уехать. Мы не можем принуждать их к каким-то действиям. Это делает оккупант. Он заставляет, насильственно вывозит и оказывает давление на людей. Мы же можем это делать только и в случае, если люди проявляют такую волю, как это было на Азовстали. Как только гражданские люди к нам обратились и сказали, что они хотят уехать, мы сразу начали этим заниматься. В данном случае мне известно, что очень малое количество людей, которые хотят уехать именно из Азота" , - сказала она.

Верещук сообщила, что украинские военные пообещали сделать короткие видео с теми людьми, которые добровольно хотят уехать.