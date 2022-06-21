Британская разведка: Украина мешает РФ установить контроль на море

В ежедневной разведсводке Министерства обороны Великобритании говориться о том, что украинская береговая оборона в значительной степени нейтрализовала способность России установить контроль на море, сообщает Деловая столица.

"Уничтожение российского судна (буксира "Василий Бех" – ред.) во время миссии пополнения запасов демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Россия, пытаясь поддержать свои силы, оккупировавшие остров Змеиный. Украинская береговая оборона в значительной мере нейтрализовала способность России установить контроль на море и сосредотачивать свои морские силы в северо-западной части Черного моря" , – говорят в министерстве.

В Минобороны отмечают, что это подорвало жизнеспособность оригинального российского плана вторжения, предполагавшего удержание Одесской области под угрозой с моря.