РосСМИ: Россияне не могут потушить "вышки Бойко"

Российские СМИ со ссылкой на крымскую коллаборантку Ольгу Ковитиди сообщили, что силы РФ не могут справиться с пожаром на так называемых "вышках Бойко", буровых платформах "Черномрнефтегаза", которые украинские защитники поразили ракетами, сообщает Украинская правда.

"На данный период (продолжают ликвидировать), пытался наш корабль подойти, но не смог, огонь напрямую подошел к скважине" , - заявила член Совета Федерации от оккупированного Крыма.

По словам Ковитиди, поиск находившихся на платформах людей результатов не дал. На месте пожара работают также военные.