СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ в Кабмине

СБУ сообщает﻿ о разоблачении агентурной сети ФСБ, в которую входили чиновники Кабинета министров и Торгово-промышленной палаты Украины, которая вела разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

Чтобы обезвредить агентурную сеть, контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой в Киеве был задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций ТПП.

Эти чиновники передавали вражеской стороне разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.

Российские кураторы платили предателям за информацию от 2 до 15 тысяч долларов за задание. Суммы зависели от уровня секретности и значимости собранных данных.

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.