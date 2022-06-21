Убытки украинских ТРЦ из-за войны составили почти $10 млрд

В Украинском Совете торговых центров подсчитали, что за первые четыре месяца войны убытки украинских ТРЦ составили $9,8 млрд. За год общие потери могут составить около $13 млрд, сообщает Новое время.

Прямые потери торговых центров, которые считаются стоимостью устранения повреждений ТЦ составили $350 млн.

По состоянию на начало июня в Украине значительные повреждения получили 23 торговых центра. Наибольшая доля повреждений пришлась на торговые центры в восточных регионах Украины. Там повреждены 12 торговых центров на сумму $250 млн.

Торговые центры в Киеве и регионах пострадали на сумму $68 млн — 6 торговых центров. На Юге потери составили примерно $29 млн — 5 торговых центров. Наиболее пострадавшими ТЦ являются Порт сити (Мариуполь), Nikolsky и Караван (Харьков), Retroville (Киев) и Fabrikа (Херсон).

С точки зрения поврежденных ТЦ по площади, наиболее пострадавшим регионом является также Восток — пострадали 37% всех торговых площадей региона. На втором месте по повреждениям оказался Юг — 15,3%. На Севере несмотря на активные боевые действия значительные повреждения не получил ни один ТЦ.

Общие косвенные потери торговых центров оцениваются в $9,5 млрд. Из них потеря контроля — $0,42 млрд, потери капитализации — $7,4 млрд, недополученная прибыль действующих ТЦ — $0,361 млрд, недополученная прибыль ТЦ, которые должны были открыться в 2022 году — $0,05 млрд, капитализация ТЦ, которые должны были открыться в 2022 — $1,22 млрд.

Наибольшие косвенные убытки наблюдаются на Востоке Украины, где продолжаются боевые действия. Несмотря на то, что некоторые ТЦ возобновляют работу, доходы остаются на уровне менее 30% довоенных. Ключевыми факторами больших косвенных потерь является сокращение потребления из-за миграции и боевых действий, а также повышение рисков страны.

Также украинские компании получили убытки в результате остановки строительства 19 торговых центров — $1,2 млрд. Остановилось проектирование и строительство еще многих ТЦ, которые должны открыться в 2023—2024 годы.

За следующие 12 месяцев украинские ТЦ могут потерять еще около $1 млрд. За год общие потери могут составить около $13 млрд.