Валютный рынок в условиях войны: день 118-й

Во вторник, 21 июня, работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в пятницу, 17 июня, общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос на 9,65 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 232,56 млн долларов. Почти все операции в этот день прошли в долларах США; операций в евро было всего на 0, 75 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 17 июня объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 136,8 млн долларов: на 260,8 млн долларов было подано заявок на покупку и на 124 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 13:00 сегодняшнего дня евро покупают по 30,9227 гривен, а продают по 31,2319 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 21 июня вырос на 2671,7 млн и составил 65494,4 млн гривен.

Cегодня Министерство финансов проводит очередной аукцион по размещению военных облигаций. Инвесторам будут предложены четыре выпуска ОВГЗ в гривне сроком на 3, 7 и 16 месяцев, а также два выпуска в долларах США сроком на 6 и 12 месяцев.

Курс наличного доллара утром вторника продолжил снижение; в Киеве ценник на продажу в первой половине дня ненадолго опустился до 35,25-35,30 гривен. Однако уже к 13 часам наметилась обратная тенденция: доллар начал медленно расти в цене. К моменту написания статьи доллар в столице продают уже по 35,40-35,45 гривен, т.е. за пару часов он подорожал на 15 копеек.

Евро на FOREX во вторник предпринял очередную попытку роста и к моменту написания статьи поднялся до отметки 1,0582 доллара, что примерно на 36 пунктов выше вчерашнего максимального дневного уровня. Рынок ощущает слабость американского доллара и это играет на пользу евро, который корректируется после недавнего сильного падения. Что касается наличного евро, он движется синхронно с наличным долларом, полностью игнорируя происходящее в мире. Так сегодня утром ценник на продажу евро в столице опускался до 37,25-37,30 гривен, но к настоящему моменту вновь вырос до 37,40-37,35 гривен, т.е. вернулся к вчерашним цифрам.

Рубль еще сильнее укрепился по сравнению со вчерашним днем. Сегодня за доллар дают 54,20 рубля, что на 1,30 рубля меньше, чем вчера.

На криптовалютном рынке продолжается восстановление цены на биткоин после того, как в субботу, 18 июня, он рухнул до 17622$ за монету: такая цена была зафиксирована на крупнейшей криптовалютной бирже Binance﻿. Сегодня биткоину удалось вырасти до 21500$ за 1BTC. Повышенный интерес к покупкам биткоина сохраняется на уровне 17800$ за 1BTC.